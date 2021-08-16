Чауса залишили під домашнім арештом, - адвокат
Вищий антикорупційний суд залишив екссуддю Миколу Чауса під домашнім арештом
Про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець у Telegram.
"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без змін", - написав він.
16 серпня розглядали апеляції щодо рішення ВАКС про запобіжний захід Чаусу - він перебуває на цілодобовому домашньому арешті.
- Зазначимо, що детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч у 2016 році.
- Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
- Згодом Чаус зник та перебував у Молдові
- На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.
- Фігурант викрадення екссудді, який має стосунок до ГУР Міноборони, використовував в Кишиневі орендоване авто з GPS-трекером. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили його маршрут руху містом.
- Молдавська сторона стверджує, що Україна ігнорує їх запити по розслідуванню викрадення судді-втікача Миколи Чауса.
- Молдовські нардепи вимагають відставки голови спецслужби та ноту протесту Україні
- Україна заявляла про готовність до співпраці з Молдовою у справі про викрадення екссудді Миколи Чауса
- 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
- 4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.
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