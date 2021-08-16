Чауса залишили під домашнім арештом, - адвокат

Про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець у Telegram.



"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без змін", - написав він.



16 серпня розглядали апеляції щодо рішення ВАКС про запобіжний захід Чаусу - він перебуває на цілодобовому домашньому арешті.



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