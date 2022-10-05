Чекає на двійню: 48-річна актриса Гіларі Свенк стане мамою
Голлівудська актриса, лауреатка "Оскару" Гіларі Свенк повідомила, що готується до поповнення в сімʼї
Про це вона розповіла в шоу "Доброго ранку, Америко" (Good Morning America).
Актриса Гіларі Свенк сказала ведучим, що "дуже рада" поділитися новинами про розширення сім’ї.
"Я давно хотіла цього, я стану мамою. І не одного, а двох", - повідомила 48-річна зірка.
При цьому Свенк не уточнила, чи вагітна вона, додавши, що "не може в це повірити".
Багато років Свенк розповідала про свої плани щодо дітей. Актриса казала, що завжди мріяла про це. З 1997 до 2007 року актриса перебувала в шлюбі з актором Чадом Лоу. З 2018 року Гіларі одружена з бізнесменом Філіпом Шнайдером.
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