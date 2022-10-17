Чекають на хлопчика: Олег Сенцов знову стане батьком

Про це повідомила у Facebook його дружина Вероніка Велч, пише "Таблоїд".

Дружина Олега Сенцова Вероніка зараз проживає у США. У Вашингтоні відбулася вечірка baby shower, на якій оголосили стать майбутньої дитини. Як стало зрозуміло з кольору стрічок та начинки торта, подружжя чекає на хлопчика.

"Скоро у цей світ прийде новий українець", - підписала Вероніка світлину.

Олег Сенцов та Вероніка Велч одружились у липні 2022 року. Для обох це другий шлюб. Від першого шлюбу з дружиною Аллою, яка підтримала анексію Криму, колишній політвʼязень має двох дітей. У 2021 році журналістка Юлія Бабич народила 46-річному режисеру доньку.