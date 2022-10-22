"Челсі" і "Ман Юнайтед" зіграли внічию у центральному матчі вечора АПЛ
У центральному матчі 13-го туру лондонський "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Челсі" - "Манчестер Юнайтед", який проходив у Лондоні, закінчився з рахунком 1:1. Обидва м'ячі були забиті на останніх хвилинах. Жоржинью реалізував пенальті та вивів "синіх" вперед на 87-й хвилині.
"Манчестер Юнайтед" зумів врятуватись від поразки у компенсований час. Каземіро влучно пробив по воротах "Челсі" після передачі Люка Шоу і на 94-й хвилині зробив рахунок 1:1.
Після 13-го туру "Челсі" з 21 балом займає четверту позицію у турнірній таблиці. "Манчестер Юнайтед" має 20 очок і йде п'ятим.
Англійська Прем'єр-ліга
13-й тур
22 жовтня
"Челсі" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голи: Жоржинью, 87 - Каземіро, 90+4
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