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Ченнінг Тейтум та 5 цікавих історій про нього

Олена Чернінька
12 жовтня, 2022 середа
13:03
Статті Ченнінг Тейтум

Ченнінг — актор, продюсер та модель народився 26 квітня 1980 в американському містечку Каллмен в родині Кей та Гленна Тейтума

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності

В інтерв'ю журналу "Vanity Fair" Ченнінг щиро поділився з читачами своїми проблемами, зокрема розповів про захворювання "Синдромом дефіциту уваги та гіперактивності". Через це в хлопчика виникали постійні проблеми з навчанням. Батьки робили особливий наголос на освіті у вихованні сина. Та проблема виявилась занадто потужною.

Фото: Gettyimages

"Я завжди повільно читав. Коли отримую сценарій, то читаю його в п'ять разів повільніше, аніж інші актори. Зате після прочитання я можу розповісти запам’ятати й переповісти абсолютно все".

Ким тільки не працював Тейтум

В резюме Ченнінга вписано про досвід роботи в розпліднику щенят. За словами чоловіка, це була одна з найулюбленіших сторінок в його житті. Адже майбутня зірка змалечку обожнювала тварин. А ще Тейтум встиг попрацювати іпотечним брокером, продавцем в магазині, на практиці здобув знання в теслярській та будівельній справі. І, нарешті, в його біографії виринула ще одна професія. Ченнінг був… стриптизером.

Фото: Gettyimages

Ченнінг — стриптизер

У стриптиз-клубі ще юнаком Ченнінг виступав під іменем Чен Кроуфорд. Минули роки. Тейтум уже й забув про цей свій досвід бурхливого життя. Та чоловік, що наймав юнака для виступів у цьому клубі, продав виданню "US Weekly" пікантне відео, де Тейтум танцює в крихітних стрінгах. Це мав би бути грандіозний скандал. Та доля вирішила інакше. Скандальне відео стало початком найбільшого успіху Ченнінга.

Після цієї історії Тейтум із режисером Стівеном Содербергом створив фільм про свою роботу у стриптиз-клубі. "Супер Майк!" став хітом прокату.

Нові кінематографічні шляхи

Пригодницька комедія "Дог Лулу та Бріггс" - режисерський дебют Тейтума. У фільмі розповідається про складні стосунки морського піхотинця Бріггса та осиротілого службового пса Лулу.

Особисте життя

У 2006 році Ченнінг зав'язався роман з партнеркою по фільму "Крок вперед" - Дженною Дуан. 11 липня 2009 року в Малібу закохані офіційно одружилась. 31 травня 2013 року в Лондоні у пари народилась донечка Еверлі Елізабет Мейзел Тейтум. Та вже 2 квітня 2018 року зірки оголосили про своє офіційне розлучення.

З 2018 по 2020 рік Тейтум перебував у романтичних стосунках із британською співачкою Джессі Джей. А у 2021 році Тейтум почав зустрічатися із Зої Кравіц.

Ченнінг Тейтум та Джессі Джей. Фото: Gettyimages

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