Через 2 місяці пошуків: кримський політв'язень Приходько перебуває у Володимирському централі, - адвокат
Кримського політв'язня Олега Приходька етапували у російську тюрму - Володимирський централ
Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов у коментарі виданню "Ґрати".
Він отримав інформацію в російській службі виконання покарань.
Там Приходько має провести перший рік свого терміну.
Згідно з вироком, його він повинен провести у в'язниці-колонії, де арештантів утримують у камерах.
- Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок кримчанину Олегу Приходьку за обвинуваченням у спробі теракту та засудив до п'яти років колонії суворого режиму.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що з початку червня його місцезнаходження невідоме.
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