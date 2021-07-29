Через 2 місяці пошуків: кримський політв'язень Приходько перебуває у Володимирському централі, - адвокат

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов у коментарі виданню "Ґрати".

Він отримав інформацію в російській службі виконання покарань.

Там Приходько має провести перший рік свого терміну.



Згідно з вироком, його він повинен провести у в'язниці-колонії, де арештантів утримують у камерах.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок кримчанину Олегу Приходьку за обвинуваченням у спробі теракту та засудив до п'яти років колонії суворого режиму.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що з початку червня його місцезнаходження невідоме.