Через аномальну спеку в канадському Ванкувері померли 130 людей

Про це розповідає ВВС.



Поліція канадського міста Ванкувер отримала 65 повідомлень про раптову смерть від спеки.

"Ванкувер ніколи не переживав такої спеки, і, на жаль, десятки людей помирають через це", - сказав сержант поліції Стів Аддісон.

Зазначається, що більшість померлих були літніми людьми.



У передмісті Ванкувера Бернабі зареєстрували щонайменше 34 випадки раптової смерті, у районі міста Суррей – 38.



Загалом, з 25 червня у місті зареєстрували 130 раптових смертей. Всього у місті проживає понад 600 тис. осіб, проте агломерація має понад 2,4 млн населення.

У вівторок, 29 червня, у тихоокеанській провінції вже третій день поспіль фіксували найвищу за весь час спостережень температуру - 49,5 градус тепла за шкалою Цельсія у Літтоні.

До цього тижня в країні ніколи не фіксували температури вище за 45 градусів за Цельсієм. Спекотна хвиля обумовлена куполом високого тиску, що нависає над північним заходом США та Канадою.

Загалом рекордна спека протягом останніх днів триває у всіх регіонах Британської Колумбії. Подекуди температура повітря перевищує норму на 10 градусів.