Через атаки РФ в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, – Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після восьми ракетних атак в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Відтак, за словами глави уряду, зиму українці будуть проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.

Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання, зокрема:

перший – це критична інфраструктура й лікарні;

другий – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;

третій – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;

четвертий – житловий сектор.

Шмигаль також додав, що у межах "Програми відновлення України" для регіонів розподілили 340 млн євро, які спрямують на відновлення освітніх закладів, лікарень, критичної інфраструктури, ЦНАПів. У десяти регіонах буде реалізовано 83 проєкти.