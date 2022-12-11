Через атаки РФ в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, – Шмигаль
Внаслідок ракетних ударів різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Після восьми ракетних атак в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Відтак, за словами глави уряду, зиму українці будуть проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.
Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання, зокрема:
- перший – це критична інфраструктура й лікарні;
- другий – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;
- третій – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;
- четвертий – житловий сектор.
Шмигаль також додав, що у межах "Програми відновлення України" для регіонів розподілили 340 млн євро, які спрямують на відновлення освітніх закладів, лікарень, критичної інфраструктури, ЦНАПів. У десяти регіонах буде реалізовано 83 проєкти.
- В Укренерго 9 грудня, повідомили, що з 10 жовтня Росія випустила по енергетичній інфраструктурі України понад 1000 ракет і дронів
- А віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що ракетними обстрілами РФ близько 50% енергетичної інфраструктури України було "значно пошкоджено", а частину - "повністю зруйновано"
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В НЕК "Укренерго" повідомили, що з огляду на ситуацію в енергосистемі дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону.
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