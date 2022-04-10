Латвія через санкції завернула 150 фур з Білорусі і РФ на своєму кордоні
Через Дію на армію зібрали понад 250 млн грн
Для Збройних сил України через додаток "Дія" зібрали понад 250 мільйонів гривень. До збору грошей долучилися понад 245 тисяч людей
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у telegram.
Завдяки донатам фонд "Повернись живим" вже передав українським військовим:
- 12 206 бронежилетів
- 5 660 шоломів
- 12 666 засобів звʼязку
- 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики
- 2793 квадрокоптери
- 11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів
- 1703 генератори та інші джерела живлення
- 72 автомобілі
- 2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка)
- 1391 ноутбук
- 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників
- 309 одиниць саперного обладнання
- Нагадаємо, 6 квітня у Мінцифри перерахували успіхи технологічного блокування Росії та Білорусі.
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