English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна технології Через Дію на армію зібрали понад 250 млн грн

Через Дію на армію зібрали понад 250 млн грн

10 квітня, 2022 неділя
16:13
технології Збройні Сили України

Для Збройних сил України через додаток "Дія" зібрали понад 250 мільйонів гривень. До збору грошей долучилися понад 245 тисяч людей

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у telegram.

Завдяки донатам фонд "Повернись живим" вже передав українським військовим:

  • 12 206 бронежилетів
  • 5 660 шоломів
  • 12 666 засобів звʼязку 
  • 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики
  • 2793 квадрокоптери
  • 11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів
  • 1703 генератори та інші джерела живлення
  • 72 автомобілі
  • 2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка)
  • 1391 ноутбук
  • 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників
  • 309 одиниць саперного обладнання
"Допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок  на головному екрані натиснути Допомогти армії ввести суму внеску та реквізити картки. Зробимо українську армію міцнішою. Перемога — за нами!", - додають у Мінцифри.
 
 
  • Нагадаємо, 6 квітня у Мінцифри перерахували успіхи технологічного блокування Росії та Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
війна з Росією
Мінцифри
Читайте також:
мобілізовані з ОРДЛО
9 квітня, 2022 субота
Окупанти планують провести референдум про приєднання ОРДЛО до кінця квітня – початку травня, – правозахисник
Микола Княжицький
9 квітня, 2022 субота
Княжицький, Синютка й Федина знайшли керівництво концерну РРТ, які вимкнули з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і анонсували перевірку чиновників
Жозеп Боррель
9 квітня, 2022 субота
"Цю війну буде виграно на полі бою". Спікер Держдуми Володін вимагає "негайної" відставки Борреля лише за одну фразу
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
10 квітня
16:26
вантажівка
Латвія через санкції завернула 150 фур з Білорусі і РФ на своєму кордоні
16:18
Людмила Денісова
Примусово вивезених жителів Маріуполя окупанти тримають у таборі під Пензою, – Денісова
16:08
Словаччина може продати Україні гаубиці Zuzana, - міністр оборони
16:06
"Лише вигнання агресора з нашої землі здатне принести нам справедливий мир", - Епіфаній у Чернігові
15:56
Санкції проти Росії
У Bloomberg назвали дефолт Росії неминучим
15:54
Приват24
У ніч на 11 квітня Приват24 не проводитиме платежі
15:54
Дмитро Кулеба
"Це сталося не за один день". Кулеба закликав світових учених дослідити причини Бучанської різанини
15:42
У Каліфорнії художники намалювали картини з соняшниками, щоб зібрати гроші для біженців з України
15:39
"Декілька днів і вони підуть у наступ", - Гайдай про загрозу прориву на Донбасі
15:39
ЧАЕС
Ротація на ЧАЕС: до Славутича повернулися 11 співробітників, які заступили за зміну 23 лютого
15:30
Андрій Мельник
Посол України вимагає заборонити російську символіку на мітингах у Німеччині
15:27
Олексій Арестович
Кораблі РФ у Чорному морі зафарбовують бортові номери, щоб приховати втрати, – Арестович
15:25
Заради нових санкцій проти РФ у Фінляндії готові поступитися цінами на електрику
14:57
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Ворог знову атакував аеропорт у Дніпрі, від нього не залишилося живого місця, - глава ОВА
14:40
Херсон
"Кожен новий мітинг - це великий ризик для кожного учасника, але люди все одно виходять": заступник голови Херсонської обласної ради
14:34
Понад 2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти
Понад 2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти від війни з початку повномасштабного вторгнення Росії, – прикордонники
14:14
Горенка
Підірвані хати й спалені підприємства. У мережі показали зруйновану рашистами Горенку під Києвом
14:11
Франція
Франція у першому турі обирає президента: змагаються 12 кандидатів
14:09
У Києві прибрали назви російських міст-героїв з монумента на Шулявці
13:59
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав до Великоднього перемир'я в Україні
13:47
Маріуполь
Старший офіцер у Маріуполі підірвався разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу, – Арестович
13:47
"Ми не знали, що таке Геделон. Ми думали, що це просто порожній будинок": історії українських біженців, яких прихистили у французьких замках
13:46
Україна напрацювала свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти РФ
13:34
Артем Довбик (праворуч)
Герой Євро-2020 Довбик отримав від "Дніпра-1" дозвіл на виступи за інший український клуб
13:25
Орлан-10
"Є! Знищили!": ЗСУ вперше вразили ціль з британського ПЗРК "Старстрік"
13:25
Тетяна Чорновол
"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
13:14
Зеленський
Зеленський попередив, що РФ може спробувати повернути деокуповані міста
13:14
Ексклюзив
Чернігів міст
Ситуація в Ніжині контрольована, у місті підраховують збитки,- Кодола
13:10
компанія Krauss-Maffei Wegmann
Німецька компанія пропонує продати Україні 100 гаубиць за 1,7 млрд євро, – Welt
13:09
Су-34
Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-34, який намагався атакувати Миколаїв
12:50
окупанти в Енергодарі
В Енергодарі окупанти створили радіостанцію "Радіо Росії" та поширюють пропаганду, а в Мелітополі крадуть сільгосптехніку й везуть у бік Криму
12:41
Компанія Wise може спростити проведення розрахунків у різних валютах для біженців з України
12:39
Путіна треба як слід налякати, а Україні потрібні танки й винищувачі. The Guardian дала п'ять порад НАТО
12:38
Матті Маасікас
Посол ЄС допускає можливість отримання Україною статусу країни-кандидата в червні
12:38
Зеленський розповів, на яких умовах можливий мир з Росією
12:26
Луганська обл.
На Луганщині за добу в 30 тис. абонентів відновили світло, - Гайдай
12:07
Українські військові
ЗСУ показали ефектне знищення складу російських боєприпасів на Донеччині
12:01
У Маріуполі триває зачистка мирних жителів, окупанти фотографуються із тілами людей хизуючись "перемогою", - радник мера міста
11:50
Кріштіану Роналду
Після поразки від команди Миколенка розлючений Роналду розтрощив телефон 14-річного хлопця з аутизмом
11:45
На Луганщині українські прикордонники відбили четверту атаку росіян, убили кількох окупантів і взяли в полон іще одного
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV