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Через ескалацію агресії РФ: Україна втратила позиції в Індексі демократії за версією Economist

10 лютого, 2022 четвер
19:07
Суспільство

Україна перемістилася нижче в Індексі демократії за версією аналітичного відділу видання Economist Intelligence Unit

Про це йдеться на сайті видання.

За висновками авторів звіту, Україна опинилася на 86 місці в рейтингу і наборала5,57 балів.

Оцінка складається з оцінок України за показниками:

  • Виборчий процес та плюралізм - 8,25
  • Функціонування уряду - 2,36
  • Участь у політичному житті - 6,67
  • Політична культура - 5
  • Цивільні свободи - 5,59
У коментарі до звіту автори вказують на те, що показники України та Грузії погіршилися у той час, коли інші "гібридні режими" регіону - Вірменія та Боснія й Герцеговина - покращили позиції.

Країни з оцінкою нижче за 6 балів вважаються "гібридними режимами". Нижче за них у класифікації - "авторитарні режими", вище - "недосконалі демократії" та "повні демократії".

Згідно з документом, українські показники "показали найбільш різне падіння через чотирьох європейських країн" у категорії "гібридних режимів" у східній Європі.

"Показники України знизилися частково внаслідок посилення напруги з Росією. Уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та безпекового чи військового апарату, аби гарантувати публічну безпеку. В Україні армія відігравала більш помітну роль у 2021-му і мала більше впливу на ухвалення політичних рішень. Урядова політика також стала менш прозорою", - йдеться у звіті.

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