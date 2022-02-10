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Через ескалацію агресії РФ: Україна втратила позиції в Індексі демократії за версією Economist
Україна перемістилася нижче в Індексі демократії за версією аналітичного відділу видання Economist Intelligence Unit
Про це йдеться на сайті видання.
За висновками авторів звіту, Україна опинилася на 86 місці в рейтингу і наборала5,57 балів.
Оцінка складається з оцінок України за показниками:
- Виборчий процес та плюралізм - 8,25
- Функціонування уряду - 2,36
- Участь у політичному житті - 6,67
- Політична культура - 5
- Цивільні свободи - 5,59
Країни з оцінкою нижче за 6 балів вважаються "гібридними режимами". Нижче за них у класифікації - "авторитарні режими", вище - "недосконалі демократії" та "повні демократії".
Згідно з документом, українські показники "показали найбільш різне падіння через чотирьох європейських країн" у категорії "гібридних режимів" у східній Європі.
"Показники України знизилися частково внаслідок посилення напруги з Росією. Уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та безпекового чи військового апарату, аби гарантувати публічну безпеку. В Україні армія відігравала більш помітну роль у 2021-му і мала більше впливу на ухвалення політичних рішень. Урядова політика також стала менш прозорою", - йдеться у звіті.
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