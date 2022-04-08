Через масштабну війну РФ з Україною світові ціни на їжу зросли до рекордного рівня, – Продовольча і сільськогосподарська організація ООН

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Росія і Україна є великими експортерами пшениці, кукурудзи, ячменю і соняшникової олії через Чорне море. Вторгнення Москви зупинило український експорт. Минулого місяця ФАО заявила, що ціни на продукти харчування і корми можуть зрости на 20% через війну, а це своєю чергою підвищить ризик недоїдання.

В організації наголосили, що індекс цін на зернові виріс у березні на 17% до рекордного рівня, в той час, як індекс цін на рослинну олію виріс на 23%, що також є найвищим значенням.

"Перебої з поставками зернових з Чорноморського регіону посилили зростання цін на продовольчі товари, які і так досягали 10-річного максимуму в індексі ФАО ще до війни в Україні через глобальні проблеми з урожаєм", – додають у повідомленні.

За даними організації, минулого місяця також зросли ціни на цукор і молочні продукти.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні є достатньо запасів їжі на декілька років. Наразі для розрахунків використовують харчі, які отримали у 2021 році.