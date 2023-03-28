Через мінну небезпеку на Харківщині заборонять відвідувати кладовища
У Харківській області напередодні великодніх свят заборонять відвідувати цвинтарі на територіях, які були окуповані та на яких велися бойові дії
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Відвідування кладовищ, місць поховань на великодні свята, де була окупація, велися активні бойові дії, буде заборонена. Як орган державної влади, ми не можемо забезпечити безпеку для людей," - зазначив Синєгубов.
За словами посадовця, перелік кладовищ, які не можна відвідувати, ще визначають. Заборону знімуть після обстеження території фахівцями та розмінування.
"Як мінімум половина території Харківської області вважається потенційно небезпечною. Особливо території, які були під окупацією, ті, де велися бойові дії. Площа імовірно замінованих територій - близько 1,2 млн га, це 447 населених пунктів", - наголосив Синєгубов.
За даними голови поліції Харківщини Володимира Тимошка, у регіоні 786 кладовищ. Повністю убезпечити громадян від небезпеки важко, тож харків'ян закликали подбати про себе.
"Ми не можемо виставити поліцейських біля кожного. Завдання отримають начальники райвідділів виставляти людей як мінімум на суботу та неділю біля кладовищ, щоб не пускати туди фізично. Ми будемо розвертати людей," - сказав Тимошко.
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