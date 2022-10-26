Через мовчання про війну в Україні: депутатка держдуми вимагає звільнити Жанну Бадоєву з російського "Першого каналу"
Українська телеведуча Жанна Бадоєва, яка проживає в Росії та працює на російському телебаченні, досі не засудила російську військову агресію, утім, і не підтримала її публічно, чим викликала обурення депутатки держдуми Останіної
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Голова комітету держдуми Росії з питань сім'ї, жінок та дітей Ніна Останіна обурена, що українка Жанна Бадоєва, колишня дружина режисера Алана Бадоєва, продовжує працювати на російському пропагандистському "Першому каналі". Артистка не засудила російську агресію в Україні, але і не підтримала її, що не подобається російській політикині.
Останіна надіслала листи міністру культури Росії Ользі Любимовій та гендиректору "Першого каналу" Костянтину Ернсту з проханням прибрати Бадоєву з посади, яку вона обіймає.
"Мені незрозуміло, яким чином на головне федеральне телебачення як ведуча повернулася громадянка України та Італії Жанна Бадоєва, яка виступає проти "спеціальної військової операції". Вважаю, що таким персонам не місце на ТБ і її необхідно зняти з ефіру", - заявила Останіна.
У перші дні повномасштабного вторгнення Бадоєва заявляла, що їй страшно за близьких, які живуть в Україні, але вона не назвала війну війною. Ведуча також не засуджувала публічно дії російської влади. Зараз вона живе в Росії та веде на пропагандистському каналі свою програму.
- Днями українська актриса Галина Безрук, яка знялась в серіалах "Останній москаль" та "Слуга народу", дала інтервʼю російському пропагандистському виданню та розповіла, що залишилась жити в Росії, адже обрала не батьківщину, а родину
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