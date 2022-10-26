Про це повідомляють російські ЗМІ.

Голова комітету держдуми Росії з питань сім'ї, жінок та дітей Ніна Останіна обурена, що українка Жанна Бадоєва, колишня дружина режисера Алана Бадоєва, продовжує працювати на російському пропагандистському "Першому каналі". Артистка не засудила російську агресію в Україні, але і не підтримала її, що не подобається російській політикині.

Останіна надіслала листи міністру культури Росії Ользі Любимовій та гендиректору "Першого каналу" Костянтину Ернсту з проханням прибрати Бадоєву з посади, яку вона обіймає.

"Мені незрозуміло, яким чином на головне федеральне телебачення як ведуча повернулася громадянка України та Італії Жанна Бадоєва, яка виступає проти "спеціальної військової операції". Вважаю, що таким персонам не місце на ТБ і її необхідно зняти з ефіру", - заявила Останіна.

У перші дні повномасштабного вторгнення Бадоєва заявляла, що їй страшно за близьких, які живуть в Україні, але вона не назвала війну війною. Ведуча також не засуджувала публічно дії російської влади. Зараз вона живе в Росії та веде на пропагандистському каналі свою програму.