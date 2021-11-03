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"Через незадовільну діяльність": Любченко перед відставкою звільнив керівництво Експортно-кредитного агентства

3 листопада, 2021 середа
15:29
Економіка Експортно-кредитне агентство

Колишній міністр економіки Олексій Любченко підписав накази про звільнення п'ятьох членів наглядової ради та голови правління Експортно-кредитного агентства (ЕКА)

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Підписані накази Мінекономіки про дострокове припинення повноважень усіх п'яти членів наглядової ради Експортно-кредитного агентства та голови правління товариства. Причиною такого рішення стала вкрай незадовільна діяльність товариства та відсутність реагування на це з боку членів наглядової ради", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що, враховуючи стан фінансово-господарської діяльності ЕКА та відсутність дієвих заходів з покращення відповідних показників, стратегії розвитку товариства, міністр прийняв рішення про дострокове припинення повноважень також голови правління товариства Руслана Гашева.

Зазначається, що за рік діяльності Гашев не вжив заходів, "які б сприяли виконанню товариством покладених на нього законодавством повноважень щодо стимулювання українських підприємств-експортерів та, відповідно, збільшення експорту.

За даними Мінекономіки, ЕКА припинило роботу над створенням таких продутків як страхування експортних кредитів портфельним методом та страхування факторингу. Також не запрацювала програма компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, що є одним з основних інструментів стимулювання діяльності українських підприємств.

Так, за дев'ять місяців 2021 року Агенство уклало чотири договори страхування та отримало дохід у розмірі 116 тис. грн. Натомість видатки на діяльність підприємства за цей час сягнули 19,5 млн грн.

"Враховуючи зазначене, Мінекономіки готує оголошення про проведення конкурсу на посади членів наглядової ради товариства. Надалі вже оновлена наглядова рада має визначати порядок проведення публічного конкурсу на посаду голови правління товариства та, з урахуванням керівних принципів ОЕСР, провести його у відповідності до вимог щодо законності, прозорості та чесної конкуренції", - підсумували у відомстві.

У пресслужбі додали, що тимчасово виконуючим обов'язки голови ЕКА призначено заступника голови правління Агентства В'ячеслава Попова.

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Мінекономіки
звільнення
кадрові призначення
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