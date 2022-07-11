Через нічну стрілянину у двох барах Південної Африки загинули 19 людей

Про це повідомляє The Guardian.

За повідомленням поліції, двоє чоловіків увійшли до бару у місті Пітермаріцбург провінції Квазулу-Наталь та почали без розбору стріляти по людях. Ще 8 людей перебувають у лікарні після отриманих травм.

У іншому барі, у Совето, озброєні люди вбили 15 людей. Із них 12 загинули від отриманих поранень на місці та троє вже у лікарні, куди їх доставили разом зі ще 8 пораненими, які зараз проходять лікування. Загиблим було від 19 до 35 років, серед них були дві жінки.

У поліції говорять про схожість випадків, проте поки що не мають доказів їхнього зв’язку.

Через лісові пожежі в Португалії 29 людей отримали поранення. Тисячі рятувальників і десятки літаків борються з вогнем.