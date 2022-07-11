Через нічну стрілянину у двох барах Південної Африки загинули 19 людей
Під час нічної стрілянини в Південній Африці загинули 19 людей – 4 людей вбили в одному із барів провінції Квазулу-Наталь та ще 15 в місті Совето
Про це повідомляє The Guardian.
За повідомленням поліції, двоє чоловіків увійшли до бару у місті Пітермаріцбург провінції Квазулу-Наталь та почали без розбору стріляти по людях. Ще 8 людей перебувають у лікарні після отриманих травм.
У іншому барі, у Совето, озброєні люди вбили 15 людей. Із них 12 загинули від отриманих поранень на місці та троє вже у лікарні, куди їх доставили разом зі ще 8 пораненими, які зараз проходять лікування. Загиблим було від 19 до 35 років, серед них були дві жінки.
У поліції говорять про схожість випадків, проте поки що не мають доказів їхнього зв’язку.
- Через лісові пожежі в Португалії 29 людей отримали поранення. Тисячі рятувальників і десятки літаків борються з вогнем.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.12
Купівля 35.12Продаж 36.18
-
EUR
Купівля 35.21Продаж 36.95
- Актуальне
- Важливе