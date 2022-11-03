Через нові російські атаки Укренерго обмежило електропостачання у трьох областях

Про це Укренерго повідомило в Telegram.

"Для підтримки стабільності роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" сьогодні ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

Оператор зазначає, що тимчасові контрольовані обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада відбулися нові атаки окупантів і відомо про пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

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