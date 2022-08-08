Через обмеження виїзду чоловікам, 150 тис. українських моряків не можуть включитися в економіку, - представник "Фонду допомоги морякам "Ассоль" Шевченко
Керівник проектів "Фонду допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко вважає, що право виїзду моряків за кордон - важливе питання
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В Україні налічується від 150 до 200 тис. моряків. Це не тільки моряки, а і галузь освіти, професійно-технічна, вища морська освіта, морські тренажерні центри, медичні центри, які здійснюють медичний огляд фахівців моря. Великий пласт, який зараз не може включитися в економіку", - зауважив Шевченко.
Представник "Фонду допомоги морякам "Ассоль" також додав, що за минулий рік заробітчани перерахували у бюджет України близько 16-17 млрд доларів і значна частина цих переказів від українських моряків.
"Виїзд за кордон регулюється підзаконним правовим актом постанови Кабінету Міністрів. Вже є десятки петицій, потрібно внести зміни у постанову. Розв'язати питання можна спираючись на обороноздатність України й тоді приймати рішення. Певен, що не може бути повного звільнення від призову, але може бути тимчасова відстрочка на час виконання своїх обов’язків, щоб працювати за фахом", - підкреслив Шевченко.
- Саме неможливість особисто їздити на переговори заважає українській ІТ-індустрії розвиватись ще швидше
- Чоловіки, дружини яких зараз проходять військову службу, і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, мають право виїхати за межі України
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