Через обстріли без світла в Україні залишаються 740 тисяч споживачів у понад тисячі населених пунктів
Станом на 10 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1023 населених пунктів, загалом близько 741,4 тисячі споживачів
Про це повідомляє Міненерго.
За минулу добу, 9 квітня, було відновлено електропостачання понад 32,6 тис. споживачів. Зокрема, у Київській області - 13,8 тис. споживачів, Донецькій - 6,3 тис., Харківській - 6 тис., Запорізькій - 4,2 тис., Миколаївській - 1,9 тис., Сумській – 400 абонентам.
Також відомо, що без газопостачання залишаються понад 305 тисяч абонентів.
"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", – додають у відомстві.
- Нагадаємо, Міжнародний союз електрозв’язку ухвалив рішення про допомогу та підтримку України у відновленні її сфери електрозв’язку.
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