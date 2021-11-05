Через аварії на електромережах українці за 9 місяців недоотримали електроенергії на близько 37 млн грн, - держінспекція
Внаслідок технологічних порушень, які сталися на обладнанні електричних мереж у січні-вересні 2021 року, українці недоотримали електроенергії на приблизно 37 млн грн
Про це повідомляє Держінспекція енергетичного нагляду України.
У січні-вересні 2021 року на обладнанні електричних мереж напругою 0,4-150 кВ сталося понад 167,6 тис. порушень. За даними держінспекції, внаслідок цього недовідпуск електричної енергії споживачам досяг 53,4 млн кВт-год.
В інспекції зазначили, що в обладнанні систем розподілу спостерігається дуже високий рівень аварійності.
"У тому числі залишається тривалим час усунення пошкоджень елементів електричних мереж та відновлення електропостачання споживачів", - повідомили в держінспекції.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, середньомісячний рівень споживання електроенергії домогосподарствами в Україні становить 168 кВт-год.
- За даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії в Україні за січень-вересень 2021 року становило 92,2 млрд кВт/год, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
- З 1 жовтня вартість електроенергії для населення зменшилася на 17% до 1,44 грн за кВт/год. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт/год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.
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