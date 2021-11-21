Через потужний вітер 91 село, селище та місто на півночі України лишилося без світла

Про це йдеться в щоденній оперативній довідці від Державної служби з надзвичайних ситуацій, на яку посилається Еспресо.TV.



Причина - ускладнення погодних умов у вигляді поривів вітру.



Постраждали у 5 областей (Сумська - 30 населених пунктів, Чернігівська - 25, Київська - 21, Житомирська - 15 та Донецька - 3).



"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - кажуть рятувальники.





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