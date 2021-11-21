Через потужний вітер 91 село, селище та місто на півночі України лишилося без світла
Станом на ранок 21 листопада 2021 року через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП на території України знеструмлено 94 населених пункти
Про це йдеться в щоденній оперативній довідці від Державної служби з надзвичайних ситуацій, на яку посилається Еспресо.TV.
Причина - ускладнення погодних умов у вигляді поривів вітру.
Постраждали у 5 областей (Сумська - 30 населених пунктів, Чернігівська - 25, Київська - 21, Житомирська - 15 та Донецька - 3).
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - кажуть рятувальники.
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