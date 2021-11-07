Через пожежу тимчасово зупинено виробництво на Дніпровському металургійному заводі
Технологічний процес на Дніпровському металургійному заводі ім. Петровського тимчасово зупинено через пожежу
Про це із посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області розповідає Еспресо.TV.
"6 листопада о 10:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за адресою: місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників, на території АТ "Євраз-ДМЗ" ім. Петровського", - йдеться у повідомленні рятувальнків.
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що сталося загоряння силових кабелів у киснево-конвекторному цеху з виготовлення сталі. Вогнем пошкоджено силові електричні кабелі завдовжки 30 погонних метрів у металевому коробі.
Загиблих і постраждалих людей немає.
Пожежа локалізована о 12:10 та цілком ліквідована о 13:33.
Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
До ліквідації було залучено 29 фахівців особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.04
Купівля 26.04Продаж 26.29
-
EUR
Купівля 29.95Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе