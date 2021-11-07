Через пожежу тимчасово зупинено виробництво на Дніпровському металургійному заводі

Про це із посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області розповідає Еспресо.TV.



"6 листопада о 10:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за адресою: місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників, на території АТ "Євраз-ДМЗ" ім. Петровського", - йдеться у повідомленні рятувальнків.



Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що сталося загоряння силових кабелів у киснево-конвекторному цеху з виготовлення сталі. Вогнем пошкоджено силові електричні кабелі завдовжки 30 погонних метрів у металевому коробі.











Загиблих і постраждалих людей немає.



Пожежа локалізована о 12:10 та цілком ліквідована о 13:33.



Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.



До ліквідації було залучено 29 фахівців особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.



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