Через прогалини марафону "Єдиних новин" у понад 50% українців джерелом інформації є телеграм-канали, - голова Комітету виборців Кошель
Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, зазначив, що кожний десятий телеграм-канал є фсбшним підрозділом, що працює на Росію
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Формат марафону "Єдиних новин" призвів до дуже серйозних прогалин та проблем. Понад 50% громадян України першоджерелом інформації мають різноманітні та інколи анонімні телеграм-канали. Кожний десятий телеграм-канал є фсбшним підрозділом, який працює на Росію. Тобто через формат заганяння всіх в єдиний інформаційний простір, якби це зручно не було влади, PR та пропаганди, однак, ми отримали суттєві прогалини. Зростає ризик інформаційних диверсій та маніпуляцій, тому потрібно повертатися до телевізійного формату, який у нас був до 24 лютого 2022 року", - підкреслив Олексій Кошель.
- 3 січня стало відомо, скільки коштував бюджету новорічний концерт, який показали у телемарафоні: держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" заплатили 5,7 млн грн за створення програми "Єдині. У Новий Рік разом"
- 10 січня шеф-редакторка проєкту "Детектор медіа" Наталія Лігачова заявила, що єдиний марафон уже не є необхідним з погляду нацбезпеки та й телеканали втомилися від цього формату
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