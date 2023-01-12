Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Формат марафону "Єдиних новин" призвів до дуже серйозних прогалин та проблем. Понад 50% громадян України першоджерелом інформації мають різноманітні та інколи анонімні телеграм-канали. Кожний десятий телеграм-канал є фсбшним підрозділом, який працює на Росію. Тобто через формат заганяння всіх в єдиний інформаційний простір, якби це зручно не було влади, PR та пропаганди, однак, ми отримали суттєві прогалини. Зростає ризик інформаційних диверсій та маніпуляцій, тому потрібно повертатися до телевізійного формату, який у нас був до 24 лютого 2022 року", - підкреслив Олексій Кошель.

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