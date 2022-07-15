Через шторм у Чорному морі узбережжю загрожують дрейфуючі міни

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У північно-західній частині Чорного моря перебувають 3 ракетних і 3 великих десантних кораблі. В наявності росіян 24 крилатих ракет типу "Калібр".

"Штормовий стан моря створює передумови до посилення мінної небезпеки. Зірвані з кріплення міни може приносити до узбережжя", - пишуть у "Півдні".

На тимчасово окупованій території Херсонської області мешканці страждають і виживають без їжі, медикаментів, води, електрики та газу.

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