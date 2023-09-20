Через висновок ДАСУ про збитки державі від прибутку підприємств КБ "Луч" можуть закрити, - політтехнолог Загородній

Про це повідомив політтехнолог, політичний екперт Тарас Загородній в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо підприємства з різних причин почнуть працювати без прибутку, до них прийде податкова, і запитає як ви працюєте без прибутку, закривайте підприємство. Вони будуть посилатись на Закон про підприємницьку діяльність, де написано, що комерційне підприємство створюється для отримання прибутку. КБ "Луч" - це взагалі ганьба. Потрібно думати як розширювати та масштабувати виробництво, а тут приходять правоохоронні органи і задають питання, чого ти взагалі працюєш", - зазначив Загородній.

Політтехнолог нагадав про висновки з цього питання очільниці Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої, яка вважає, що отримання прибутків є збитками для держави.

"Вона надсилає листи в правоохоронні органи, в тому числі до тих, хто були замовниками цих послуг і товарів з вимогою, щоб вони вимагали від підприємств ці гроші, за які вже сплачено податок. Тут питання не в тому, що в КБ "Луч" труднощі, його взагалі можуть закрити", - пояснив політичний екперт.

Загородній назвав діяльність ДАСУ "антидержавною та підривною" через тлумачення службою нормативних актів, яке ставить під загрозу роботу підприємств.

Експерт зазначив, що по нормативних актах чітко встановлена рентабельність підприємств до 30%, а в середньому встановлюється приблизно 12-15%.

"Це не така велика рентабельність. Дя функціонування підприємства потрібно 20%. Тому прибуток є, і він встановлений законом", - пояснив Загородній.

Експерт також розкритикував міністра фінансів Дениса Марченка та очільника уряду Дениса Шмигаля за відсутність вирішення проблеми.

"В мене питання до міністра фінансів Марченко, який призначав Басалаєву на цю посаду та Шмигаля, який не може вирішити це питання. За моєю інформацією, президент десь 2-3 місяців тому надавав розпорядження, щоб з'ясувати це питання. Вирішити це достатньо просто. Потрібно, щоб Шмигаль нарешті прокинувся, згадав, що в країні війна, зібрав міністра фінансів і міністра юстиції, які перепишуть і проведуть відповідну нормативну базу, щоб прибуток був зазначений в постановах. Бо в одній постанові він є, а в іншій немає", - резюмував Тарас Загородній.

За його переконанням, Басалаєва прикидається і пише, що прибутку немає. Це питання не просто плутанини постанов, а відверта диверсія.