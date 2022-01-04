Через високі ціни на газ: у Чернігові транспорт ходить з перебоями

Про це на нараді в мерії повідомив заступник чернігівського міського голови Віктор Геращенко, передає Укрінформ.

"У зв’язку з підвищенням вартості газу метану випуск автобусів на міських маршрутах 1-3 січня складав 40-65% від запланованого. На сьогодні вийшло 148 автобусів при середній щоденній кількості 190", - сказав Геращенко.

Він розповів, що з 1 січня 2022 р. вартість метану, який досі коштував 24-26 грн/м3, зросла удвічі - до 48-50 грн/м3.



У місті залишилась тільки одна заправна станція з метаном. Робота автобусів та маршруток на цьому пальному стала збитковою.

Зі слів посадовця, загалом на метані в місті працюють близько 160 транспортних одиниць.



Власники змушені займатись переобладнанням автобусів на пропан та бензин, що зменшуватиме кількість транспорту на вулицях. Незручності для пасажирів можливі до кінця січня.

Міський голова Владислав Атрошенко зазначив, що рада не поспішатиме з підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті.