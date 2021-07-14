Через високий ризик сказу: США заборонили ввезення собак з понад ста країн світу, у списку - Україна

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням сайт CDC.

"Ці тимчасові заходи необхідні, щоб захистити громадське здоров’я від занесення до США вірусу собачого сказу", - йдеться у заяві.

Перелік включає в себе країни Африки, Південної та Центральної Америки, Азії, Близького Сходу та Східної Європи (разом з Україною).

За оцінками CDC, 6% усіх собак, які прибувають до США, з країн, які мають високий ризик захворювання на сказ.