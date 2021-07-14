Через високий ризик сказу: США заборонили ввезення собак з понад ста країн світу, у списку - Україна
Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) заборонили ввезення до країни собак з понад 100 країн через високий ризик поширення сказу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням сайт CDC.
"Ці тимчасові заходи необхідні, щоб захистити громадське здоров’я від занесення до США вірусу собачого сказу", - йдеться у заяві.
Перелік включає в себе країни Африки, Південної та Центральної Америки, Азії, Близького Сходу та Східної Європи (разом з Україною).
За оцінками CDC, 6% усіх собак, які прибувають до США, з країн, які мають високий ризик захворювання на сказ.
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