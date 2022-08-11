Через втрати в Україні окупанти планують залучати застарілі бомбардувальники Су – 24М, - Громов
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що через чималі втрати на полі бою російська армія розглядає варіант залучення застарілих моделей винищувачів
Про це Громов розповів у Медіацентрі Україна – Укрінформ.
"За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005 – 2018 років були виведені з бойового складу агресора", – сказав генерал.
Крім того, як передає Генштаб, РФ поставляла Китаю літаки Су – 35. При цьому з 24 одиниць справними були лише 9. Це свідчить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки. Найбільша кількість відмов під час експлуатації цих літаків припадала на бортові системи.
"Літаки Су – 35 також показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць", – розповів Громов.
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