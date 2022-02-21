Через загрозу ескалації Україна втрачає $3 млрд щомісяця, - Шурма
Україна щомісяця втрачає від 2 до 3 млрд дол. внаслідок зупинки інвестицій та додаткової інфляції через загрозу ескалації з боку Росії
Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю РБК-Україна.
"Ми бачимо, що безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації як зараз 2-3 млрд доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень", – заявив Шурма.
Він уточниш, що якщо рівень стресу буде такий же, то такими будут щомісячні втрати, починаючи з січня.
"Якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься і через два місяці таких втрат вже не буде", – додав заступник голови ОП.
Крім того, існує ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що оцінюється у близько 5-2 млрд доларів, який блокує запозичення та тисне на курс.
За словами Шурми, фінансової "подушки" в 4-5 млрд доларів має бути достатньо, аби продовжувати заплановані державні програми та залучати ресурси під розвиток.
- Нагадаємо, що заступник секретаря РНБО заявив, що у державному бюджеті України на 2022 рік передбачено майже 3,1 млрд грн на формування Сил територіальної оборони ЗСУ.
- Чистий відтік капіталу в січні 2022 року збільшився до $12,8 млрд у порівнянні з $9 млрд у минулому році.
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