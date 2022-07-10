Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Завдяки високоточній зброї від наших союзників Збройні сили України можуть досить ефективно працювати по складах з боєприпасами в тилу ворога. Раніше ми не мали можливості використовувати свої снаряди для таких ударів. Зараз же в нас є можливість досить суттєво знизити боєздатність окупантів, - пояснив Гетьман.



Експерт наголосив, що західні зразки РСЗВ та артилерії дозволили досить суттєво зменшити кількість використання ворогом снарядів по позиціях українських військових.



"Важко говорити, як сильно ми змогли знизити потужність окупантів, через знищення складів з боєприпасами. Однак, якщо говорити в відсотках, то, на мою думку, ми змогли знизити боєздатність ворога на 25%. Тобто, якщо раніше окупанти могли випустити по наших позиціях понад 30 снарядів, то зараз лише 20", - додав він.



4 липня ЗСУ на Донеччині знищили один з найбільших складів боєприпасів окупантів

За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях