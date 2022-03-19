Черга фур на польсько-білоруському кордоні простягнулась на 40 км, - активістка
Активістка та медіаекспертка Ірина Земляна розповіла, що черга фур на польсько-білоруському кордоні, які прямують до Росії та Білорусі, простягнулась на 40 км
“Нам вдалося заблокувати дуже багато фур на польсько-білоруському кордоні. Сьогоднішня наша акція особливо успішна. Адже ви знаєте, що ще в понеділок нас було до 30 людей і польська поліція змогла нас відтіснити. Ми не здалися. Тому ми оголосили всесвітню мобілізацію українців і сьогодні ми вже зібрали на кордоні понад 400 людей,” - розповіла Земляна
Активіста наголосила, що до акції приєднались українці, які давно живуть в Польщі і ті, хто був змушений виїхати з України через війну. За словами Земляної, участь в акції також беруть участь білоруси та поляки.
“Зараз на кордоні черга з фур складає близько 40 км. Якщо раніше ми пропускали фури з польськими номерами, або європейськими, то тепер вже не пропускаємо нікого. Виключенням стали лише чотири фури, які перевозили тварин до Казахстану.” - додала Земляна
Активістка також зауважила, що поряд з ними присутня польська поліція, але вони не заважають активістам блокувати фури і просто спостерігають.
- Нагадаємо, активісти на польсько-білоруському кордоні блокують фури з європейськими товарами, які їдуть в Білорусь та Росію.
- 14 березня у пункті пропуску Казльовичі-Кукурики на польсько- білоруському кордоні, де вже третій день українці протестують проти російських фур із підсанкційними товарами, активістів узяли в кільце і силою тримали польські поліцейські.
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