Червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка"
Червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - йдеться в повідомленні.
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