Своїми роздумами Маша Єфросініна поділилась в Instagram.

Втрати росіян перебільшили 70 тис. особового складу. Як заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий, всі поля покриті трупами і стоїть трупний сморід.

"За останню добу нашим вдалося відправити до предків близько тисячі катів. І є якась дивна і одночасно лякаюча внутрішня радість з цього приводу. Адже раніше ми всі такого про себе навіть уявити не могли. А тепер для нас кожен знищений російський вбивця - це врятоване українське життя!", - написала Єфросиніна.

Вона розповіла, що отримує багато запитань, чи нормально це відчувати.

"Кожного разу, коли я читаю в новинах про те, що знищено багато російських солдатів, я відчуваю хвилю щастя, радощі. Чи це нормально? Чи адекватна я людина?", - такого змісту повідомлення отримує телеведуча.

Єфросиніна зауважила, що відчуває те сам і вважає себе нормальною, як і інших людей.

"А як нам ставитись до людей, які вторглися на територію нашої країни, досі змушують нас страждати і носити в собі величезне горе щодня від новини до новини. Але ж знищення кожного російського окупанта - це збереження українських життів. Так, я вважаю, що нездорово радіти смерті людини. Але з яких пір тих, хто вбили 400 дітей, зґвалтували тисячі жінок, людей похилого віку, підлітків та малюків, пограбували та зруйнували наші домівки, повбивало чоловіків, синів побратимів. З яких пір ми таких маємо вважати за людей?", - наголосила вона.

За добу, 29 жовтня, РФ втратила 950 солдатів.

За 30 жовтня авіація ЗСУ завдала по ворогу 21 удар, а ракетні війська й артилерія уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

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