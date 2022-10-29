У мене крутиться в голові одна думка. Крутиться, після діб без електрики, без можливості сплановано займатися справами, та з легким занепокоєнням за вміст холодильника та морозилки (і так, я розумію, що це тільки початок, далі буде).

Ми з усіма моїми знайомими обговорювали ще весною, що так буде. Що вони перед зимою хренячитимуть інфраструктуру. Що вони докладуть максимум зусиль, щоб заморозити тих українців, до яких не змогли дотягтися окупацією. Щоб якщо й не знищити максимум з нас, то хоча б зробити життя нестерпним.

Хтось щось знає про якусь (хоча б) робочу групу, створену при уряді (або хоча б при місцевих радах групки, групочки) для підготовки до такого варіанту подій? Плани? План "А", план "Б"? Зроблені запаси, зроблені пункти обігріву та колективного приготування їжі? Такі групи було створено у червні? Ах, тільки у серпні? Ах, чорт, я не дочув. Не були створені, ніде. Ех.

Ну, добре.

Хтось щось знає про якусь (хоча б) робочу групу, створену при уряді (або хоча б при місцевих радах групки групочки) для підготовки до такого варіанту подій? Плани? План "А", план "Б"?

Можливо, прямо зараз відбувається цілодобове засідання супер-пупер-групи суперспеців, які виконують мозковий штурм? Зібрані зі всієї країни вчені, енергетики, практики та теоретики, які розв'язують питання:

як захистити критичну інфраструктуру, що залишилася (із залученням нашого командування Протиповітряної оборони, звичайно);

що нам потрібно з обладнання (купити чи випросити) і що потрібно зробити для якнайшвидшого відновлення та захисту на майбутнє;

як бути з людьми, які, можливо, незабаром залишаться взагалі без роботи, тепла, їжі та інших засобів до існування.

Ні? І такого у ситуаційних кімнатах Білого Дому (закреслено) ОП (і у місцевих адміністраціях) не відбувається?

Люди, кого ви обрали? Кого ви обираєте керувати життям громад (від територіальних до масштабів держави)?

Бл**ь, люди, кого ви обрали? Кого ви обираєте керувати життям громад (від територіальних до масштабів держави)? Одна надія, що це все нам дано (і ще буде багато всього дано цієї "про***ної" зими (с) арестович), щоб ми почали нарешті думати. Добре, хоч не "справжній полковник" зараз біля керма, було б зовсім весело.

І так, я згоден. Закінчуймо цю війну. Роз'iб***те їх усіх вже, нарешті, і покінчимо з цим.

Тримайтеся. Усі.

Джерело

Про автора. Віктор Пузанов, волонтер, колишній працівник Мінінфраструктури України, логіст.

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