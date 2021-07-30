Чи станете ви першим українцем, який виграє джекпот Powerball в 199 мільйонів доларів? У вас є час до суботи

Лотерея США

Powerball

- одна з найвідоміших лотерей світу, і не тільки тому що вона розігрує незбагненні грошові призи, але також тому що тисячі людей поза Сполучених Штатів беруть в ній участь онлайн, через сервіси з продажу лотерейних білетів.

Найближчий тираж, в якому буде розіграно

199 мільйонів доларів

(це

5,3 мільярдів гривень

), в цю

суботу, 31 липня

, приваблює тисячі українців, які купують офіційні білети через сертифікований сайт

Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті

TheLotter

жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 199 мільйонів," - додає представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.

Джекпот Powerball досяг $ 199 млн, це 5,3 мільярдів гривень.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами."

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

1. Зареєструйтеся на

2. Виберіть лотерею Powerball

3. Виберіть 5 номерів (з діапазону 1-69)

4. Виберіть 1 номер 'Powerball' (з діапазону 1-26) в помаранчевому полі форми

5. Сплатіть покупку

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Так, у нас були переможці з України!





"Хоча у нас до сих пір ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net," - розповідає представник прес-служби сайту.

$ 199 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети

на

сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів.