Чи зможуть тіні забутих предків Ідель-Уралу розбудити їхні нації, як це зробили "Тіні забутих предків" українського народу?

Ще на початку вторгнення з'явилася гіпотеза, що дезінтеграція РФ почнеться не з Ічкерії чи Дагестану, які підуть за якимось своїм сценарієм.

І взагалі, розвал РФ відбуватиметься дуже нелінійно: тюркські народи оберуть один шлях, Північний Кавказ – інший, Далекий Схід ще третій.

А ось першою тріщиною, з якої може піти ціла павутинка та врешті розлом імперського хребта, називали дві країни: Башкортостан та Татарстан.

Башкортостан вважається одним з найбільш націоналістично налаштованих регіонів у РФ, а Татарстан має обірваний досвід проголошення державності на початку 1990-х.

Першою тріщиною, з якої може піти ціла павутинка та врешті розлом імперського хребта, називали дві країни: Башкортостан та Татарстан

Минуло вісім місяців і саме в Башкортостані створено перше збройне підпілля, яке вже нападає на військкомати, офіси московських партій та висуває політичні вимоги: суверенітет, вихід зі складу Росії, створення політичної нації.

Українці майже нічого не знають ні про упокорені народи Ідель-Уралу, які раніше за нас пройшли кривавий шлях геноцидів та лінгвоцидів, ні про їхній сучасний стан, ні про їх потенцію до державотворення.

Нам десятиліттями збивали оптику.

На всяку ху*ту типу Болотної площі, Навального та бєлолєнточників – на симулякри, на якихось "хароших русскіх".

Насправді в нас повинен бути лише один інтерес: створення національних держав на території РФ.

Це може бути приємним бонусом за зруйновану Україну, а для того, щоб національні держави зміцніли, поки Москва та Арьол будуть захльостуватися в крові

І громадянська війна на території "русскіх" областей.

Не для ірраціонального почуття помсти, хоча це може бути приємним бонусом за зруйновану Україну, а для того, щоб національні держави зміцніли, поки Москва та Арьол будуть захльостуватися в крові.

Щоб отримали той люфт, який мала Литва, Латвія, Естонія та врешті й сама Україна, поки принижена і голодна Московія очунювала.

"Хароші русскі", ця реінкарнація денікінців, врангелівців та інших керенських – лише інструмент для нас.

Як скальпель, що вже діткнувся вени на нашій шиї, але сильна рука схопила його і помалу відводить до шиї того, хто тримає це гостре лезо: до Кремля.

Але маємо завжди пам'ятати: це вороги. І страшніші ніж Путін.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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