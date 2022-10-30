Про це розповіла офіцерка ЗСУ Олена Білозерська.

"Щодо таких традиційно небойових посад, то на них традиційно багато жінок. А от про бойові посади, то я не можу сказати, що ось ця бойова посада підходить жінці, а ця – ні. Дівчата зараз такі пішли, що справляються", - сказала вона.

Олена Білозерська зауважила, що збільшення кількості військових жінок у лавах ЗСУ сприяє зменшенню упереджень щодо них.

"І чим більше в армії стає дівчат, які тягнуть службу, тим менше стає упереджень щодо них. Це абсолютно такий нормальний і природний процес. Ця система працює сама, скажімо так. Але за умови, звичайно, що жінки – доброволиці", - додала вона.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок. Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

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