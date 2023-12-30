Чисельність населення світу цього року зросла на 75 мільйонів

Про це повідомляє Associated Press.

Загальносвітові темпи зростання торік склали трохи менш як 1%. На початку 2024 року очікується, що щосекунди у світі буде відбуватися 4,3 народження і дві смерті.

За словами Вільяма Фрея, демографа з Інституту Брукінгса, якщо нинішні темпи збережуться до кінця десятиліття, то 2020-ті роки можуть стати найповільнішим десятиліттям в історії США, оскільки темпи зростання становитимуть менш як 4% за 10-річний період з 2020 по 2030 рік.

Найповільніше зростання чисельності населення спостерігалося після Великої депресії у 1930-х роках, коли темпи зростання становили 7,3%.

"Звичайно, зростання може трохи прискоритися, коли ми вийдемо з пандемії. Але все одно буде важко досягти 7,3%", - зазначив Фрей.