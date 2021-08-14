"Читав вголос релігійні книги". 60-річного свідка Єгови з Кубані засудили до трьох років колонії
Абінський районний суд Краснодарського краю РФ засудив послідовника свідків Єгови зі станиці Холмської Василя Мелешка (60 років) до трьох років колонії загального режиму
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
"Василь і його дружина Зоя є свідками Єгови вже 30 років. За цей час аж до заборони юридичних осіб свідків Єгови в Росії до них не жодних претензій з боку правоохоронних органів", - зазначається на офіційному сайті російської філії цієї організації, керівництво якої наразі ведеться з Європи.
На суді Мелешко не став заперечувати приналежність до конфесії свідків Єгови, одначе стверджував, що не має нічого спільного з екстремізмом, адже саме за нібито ексремістську діяльність судять зараз в РФ вірян заборонених релігійних груп.
При цьому, як інформує пресслужба Абінського районного суду, провина Мелешка полягає у "проведенні лекцій на основі релігійної літератури, бесідах і релігійніих дискусіях, колективному обговоренні змісту релігійних книг".
"Читав вголос іншим учасникам релігійні книги", - кажуть у суді.
Довідка
Свідків Єгови в РФ заборонили 2017 року. Включно з їхньою літературою та конфесійним перекладом Біблії, які внесено до Федерального списку екстремістської літератури.
Згідно із відкритими даними, станом на серпень 2021-го 13 російських свідків Єгови утримуються в колоніях, десятки занаходяться в СІЗО. Постійно відкриваються нові кримінальні провадження.
Представників цієї течії переслідують й на окупованих Росією українських суверенних територіях.
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