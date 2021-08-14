"Читав вголос релігійні книги". 60-річного свідка Єгови з Кубані засудили до трьох років колонії

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



"Василь і його дружина Зоя є свідками Єгови вже 30 років. За цей час аж до заборони юридичних осіб свідків Єгови в Росії до них не жодних претензій з боку правоохоронних органів", - зазначається на офіційному сайті російської філії цієї організації, керівництво якої наразі ведеться з Європи.



На суді Мелешко не став заперечувати приналежність до конфесії свідків Єгови, одначе стверджував, що не має нічого спільного з екстремізмом, адже саме за нібито ексремістську діяльність судять зараз в РФ вірян заборонених релігійних груп.



При цьому, як інформує пресслужба Абінського районного суду, провина Мелешка полягає у "проведенні лекцій на основі релігійної літератури, бесідах і релігійніих дискусіях, колективному обговоренні змісту релігійних книг".



"Читав вголос іншим учасникам релігійні книги", - кажуть у суді.



Довідка



Свідків Єгови в РФ заборонили 2017 року. Включно з їхньою літературою та конфесійним перекладом Біблії, які внесено до Федерального списку екстремістської літератури.



Згідно із відкритими даними, станом на серпень 2021-го 13 російських свідків Єгови утримуються в колоніях, десятки занаходяться в СІЗО. Постійно відкриваються нові кримінальні провадження.



Представників цієї течії переслідують й на окупованих Росією українських суверенних територіях.





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