Членство в НАТО та звільнення полонених у РФ: Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

Про це передає ОПУ.

Так, Зеленський попросив Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.

Президент наголосив, що за останні два роки Україна практично завершила формування нової системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу.

"Наш курс на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у сфері національної безпеки й оборони", – сказав він.

Також Зеленський розповів Столтенбергу про перебіг виконання Україною Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.

Сторони обговорили взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

"Говорячи про важливість спільних з Альянсом зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя", - йдеться в повідомленні.

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