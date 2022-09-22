English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Статті Чоловіки Дженніфер Лопес

Чоловіки Дженніфер Лопес

Олена Чернінька
22 вересня, 2022 четвер
19:30
Статті Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Дженніфер Лопес народилась 24 липня 1969 в Нью-Йорку. Жінка не тільки відома акторка та співачка, вона ще й професійна танцівниця, продюсерка, модельєрка та успішна бізнеследі

Перший офіційний чоловік

Вперше Джей Ло вийшла заміж, бувши не надто відомою та без зіркового статусу. Весілля відбулось у 1997 році. Її обранцем став кубинський офіціант Охані Ноа. Але минув всього лиш рік, і пара розпалась. А тим часом популярність Дженніфер стала рости вгору з кожним днем семимильними кроками. 

Ноа, довго не думаючи, вирішив заробити грошенят та блискіток слави на тлі популярності колишньої. У 2006 році чоловік задумав опублікувати книгу про свої стосунки із Дженіфер Лопес. Справа завершилась судом та безапеляційним програшем чоловіка-невдахи. І якби ж тільки це. Суд зобов'язав Ноа виплатити відомій співачці грошову компенсацію в розмірі $545 тис. 

Бен Аффлек

Пристрасне кохання з Беном Аффлеком спалахнуло, як сірник. Усі медіа "приліпили" парі спільне ім'я - "Бенніфер". Усі таблоїди та прихильники почали називати їх "суперпарою". 

За якийсь час закохані запланували офіційну церемонію одруження на вересень 2003 року. Та щось пішло не так. Без жодних пояснень стосунки обірвались ще до весілля.

Шон та Кріс

З 1999 року по 2002 рік Джей Ло встигла трішки "позустрічатись" із Шоном Комбсом та побувати в статусі дружини танцюриста Кріса Джадда. 

Дрейк

У 2016 році співачка закрутила роман із репером Дрейком. Та невдовзі пара розійшлась. Ходили чутки, що через зраду репера Дженіфер порвала стосунки із ним.

… і Дрейк випустив новий альбом “More Life”, в якому згадав Лопес. "I drunk text J. Lo, Old number, so it bounce back" ("Пишу п'яні повідомлення Джей Ло на старий номер, тому вони не доставлені"), - почули фани в треку More Life.

А ще через рік у Дрейка вийшов трек “Diplomatic Immunity”, в якому присутні слова: “2017-го я втратив Джей Ло”. 
Вочевидь, ще довго боліло серце в репера після розлучення із Джей Ло.

Алекс Родрігес

А весна 2017 року принесла в обійми Джей Ло бейсболіста Алекса Родрігеса. Роман здавався настільки бездоганним, що шанувальники співачки почали пророкували весілля. Та вже у квітні 2021 стосунки завершились крахом.

І знову Бен Аффлек

Нове старе кохання. В життя Дженіфер Лопес повернувся Бен Аффлек. Це сталось у червні 2021 року. Першими парочку помітили папараці.

Цього разу Джей Ло та Бен Аффлек одружились таємно. Мабуть, побоялись публічності та гіркого досвіду від гучних анонсів попереднього весілля, яке так і не відбулось. 

16 липня закохані отримали відповідний документ, який офіційно стверджує статус їхньої сімейної пари. А згодом у Лас-Вегасі відбулось красиве святкування події.  Щаслива дружина одразу ж опублікувала всі подробиці свого весілля в інтернеті:

Свідками на весіллі стали діти Бена Аффлека. А Дженніфер називала цю подію мрією, на яку чекала цілих двадцять років. 

Та попри все це щастя, завбачлива Джей Ло додала незвичайний пункт у шлюбний договір, в якому зазначено, що в разі зради, Бен Аффлек зобов'язується виплатити дружині $5 млн. Стосовно себе самої актриса вписала такий самий пункт.

Всі фото: Getty Images

Культура
Кіно
Шоу-бізнес
Читайте також:
Рамзан Кадыров
22 вересня, 2022 четвер
Кадиров незадоволений, що обмін полоненими відбувся на "українських умовах"
Совбез РФ
20 вересня, 2022 вiвторок
Дві башти Кремля зараз борються за владу, протягом тижня зрозуміємо, яка з них взяла верх, - політолог Шлінчак
женщина ВСУ
21 вересня, 2022 середа
Визначено категорію жінок, які обов'язково мають стати на військовий облік: законопроєкт ухвалили в першому читанні
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 40.01
    Продаж 41.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 вересня
23:41
Збірна Італії, Ліга націй
Італія перемогла Англію у Лізі націй
23:28
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що його син отримав повістку і мобілізувався на війну з Україною
23:25
БПЛА, Іран
Україна вигнала посла Ірану через удари Росії іранськими дронами
23:14
Ілюстрація
На Донбасі ЗСУ знищили базу росіян у Ясинуватій
23:08
Мобілізація
У Зеленського дали поради жителям Криму, як уникнути російської мобілізації та участі у війні
22:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія почала активно застосовувати іранські дрони-камікадзе у війні проти України. Колонка Сергія Згурця
22:45
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 вересня
22:20
Понад 4 тис. ворогів і зрадників: СБУ встановила причетних до підготовки псевдореферендумів на окупованих територіях
22:01
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії
Грузія перемогла Північну Македонію та вийшла у дивізіон B Ліги націй
21:51
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Сліди тортур, відрізані геніталії: з масового поховання в Ізюмі ексгумували 436 тіл, більшість - цивільні
21:44
Словаччина U-21 - Україна U-21
Молодіжна збірна України програла Словаччині у першому матчі плей-офф відбору на Євро-2023
21:26
санкції проти Росії
Досі не під санкціями: "Схеми" виявили у Франції вілли олігарха з РФ Лісіна, який постачав сталь для ядерної зброї
20:56
Toyota
Toyota остаточно закриває виробництво в Росії, - Bloomberg
20:56
Ексклюзив
в Одесі біля пам`ятника Катерині II пройшла акція за його демонтаж
"Це майже те саме, що поставити памʼятник Путіну": нардеп Княжицький про споруду Катерині II в Одесі
20:55
школа, вибух, діти, Маріуполь
У Маріуполі в школі вибухнув снаряд, поранено дітей, - міськрада
20:33
ППО ЗСУ
Українська ППО збила російський вертоліт
20:28
Польща
В уряді Польщі висловилися проти приймання росіян, які тікають від мобілізації
20:22
Алчевськ
Працівників Алчевського металургійного комбінату мобілізували. Випуск продукції на підприємстві повністю зупинено
20:19
Ексклюзив
Путін
У РФ термін "спеціальна військова операція" вигадали, щоб не декларувати цілей війни, - очільник Мінреінтеграції Черниш
20:10
Харків. Ілюстрація
З початку доби Росія здійснила 15 обстрілів з РСЗВ, 1 ракетний та 2 авіаудари по Україні
20:04
Австралія
Австралія закликала Китай змусити Путіна закінчити війну з Україною
19:57
окупанти
З більшості окупованих населених пунктів обмежений виїзд. Рашисти готуються до мобілізації місцевих чоловіків
19:30
Володимир Путін
Працівники збірної Росії з футболу отримали повістки з військкомату, - ЗМІ
19:30
Єнс Столтенберг
РФ може використати псевдореферендуми для ескалації війни, - Столтенберг
19:09
окупанти в Херсоні
У Херсоні окупанти посилили поліцейський режим, перевіряють оселі
19:07
БПЛА
Повітряні Сили ЗСУ збили 6 дронів-камікадзе та штурмовик Су-25
19:00
Фінляндія
Фінляндія ухвалила рішення про "суттєві обмеження" на в’їзд росіян
19:00
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО Расмуссен звинуватив Макрона у шкідництві та послабленні України
18:43
Ексклюзив
військовий корабель РФ
Ядерну зброю можуть нести всі кораблі Чорноморського флоту від класу ракетного катера і вище, - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко
18:41
Сергій Кузьміних
Нардепа Кузьміних судитимуть за отримання 558 тис. грн хабаря: САП завершила розслідування
18:40
ЄСПЛ
Понад 20 держав попросили ЄСПЛ долучитись до справи України проти РФ
18:25
Над Дніпропетровщиною українська ППО збила два ворожі безпілотники
18:17
Олександр Петраков
Головний тренер збірної України Петраков обурився, що політики і їхні діти не йдуть воювати
18:13
російські війська окупанти
РФ не зможе ефективно навчити й екіпірувати 300 тис. мобілізованих, - The Guardian
18:07
речник СБУ Артем Дехтяренко
До 15 років за ґратами або й довічно: понад 400 колаборантів і зрадників невдовзі отримають судові вироки, - СБУ
17:56
Олександр Усик
Усик заявив, що підтримував воїнів АТО у 2014-2015 роках
17:54
Ексклюзив
У домівках херсонців просять "правильно" проголосувати під дулами автоматів, - начальниця МВА Лугова
17:51
Оновлено
Одеса
Росія атакувала Одесу іранськими дронами-камікадзе. Загинув цивільний
17:45
Ексклюзив
зруйнована школа
"Пропаганда й антиукраїнські наративи крокують школою": у Маріуполі з 1 жовтня дітей переводять на російські стандарти навчання, - Андрющенко
17:42
Туреччина
Туреччина виступає за скасування права вето в Раді безпеки ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV