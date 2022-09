Чоловіки Дженніфер Лопес

Перший офіційний чоловік

Вперше Джей Ло вийшла заміж, бувши не надто відомою та без зіркового статусу. Весілля відбулось у 1997 році. Її обранцем став кубинський офіціант Охані Ноа. Але минув всього лиш рік, і пара розпалась. А тим часом популярність Дженніфер стала рости вгору з кожним днем семимильними кроками.

Ноа, довго не думаючи, вирішив заробити грошенят та блискіток слави на тлі популярності колишньої. У 2006 році чоловік задумав опублікувати книгу про свої стосунки із Дженіфер Лопес. Справа завершилась судом та безапеляційним програшем чоловіка-невдахи. І якби ж тільки це. Суд зобов'язав Ноа виплатити відомій співачці грошову компенсацію в розмірі $545 тис.

Бен Аффлек

Пристрасне кохання з Беном Аффлеком спалахнуло, як сірник. Усі медіа "приліпили" парі спільне ім'я - "Бенніфер". Усі таблоїди та прихильники почали називати їх "суперпарою".

За якийсь час закохані запланували офіційну церемонію одруження на вересень 2003 року. Та щось пішло не так. Без жодних пояснень стосунки обірвались ще до весілля.

Шон та Кріс

З 1999 року по 2002 рік Джей Ло встигла трішки "позустрічатись" із Шоном Комбсом та побувати в статусі дружини танцюриста Кріса Джадда.

Дрейк

У 2016 році співачка закрутила роман із репером Дрейком. Та невдовзі пара розійшлась. Ходили чутки, що через зраду репера Дженіфер порвала стосунки із ним.

… і Дрейк випустив новий альбом “More Life”, в якому згадав Лопес. "I drunk text J. Lo, Old number, so it bounce back" ("Пишу п'яні повідомлення Джей Ло на старий номер, тому вони не доставлені"), - почули фани в треку More Life.

А ще через рік у Дрейка вийшов трек “Diplomatic Immunity”, в якому присутні слова: “2017-го я втратив Джей Ло”.

Вочевидь, ще довго боліло серце в репера після розлучення із Джей Ло.

Алекс Родрігес

А весна 2017 року принесла в обійми Джей Ло бейсболіста Алекса Родрігеса. Роман здавався настільки бездоганним, що шанувальники співачки почали пророкували весілля. Та вже у квітні 2021 стосунки завершились крахом.

І знову Бен Аффлек

Нове старе кохання. В життя Дженіфер Лопес повернувся Бен Аффлек. Це сталось у червні 2021 року. Першими парочку помітили папараці.

Цього разу Джей Ло та Бен Аффлек одружились таємно. Мабуть, побоялись публічності та гіркого досвіду від гучних анонсів попереднього весілля, яке так і не відбулось.

16 липня закохані отримали відповідний документ, який офіційно стверджує статус їхньої сімейної пари. А згодом у Лас-Вегасі відбулось красиве святкування події. Щаслива дружина одразу ж опублікувала всі подробиці свого весілля в інтернеті:

Свідками на весіллі стали діти Бена Аффлека. А Дженніфер називала цю подію мрією, на яку чекала цілих двадцять років.

Та попри все це щастя, завбачлива Джей Ло додала незвичайний пункт у шлюбний договір, в якому зазначено, що в разі зради, Бен Аффлек зобов'язується виплатити дружині $5 млн. Стосовно себе самої актриса вписала такий самий пункт.

Всі фото: Getty Images