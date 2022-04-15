Чоловіки відмовляються воювати. План примусової мобілізації в ОРДЛО зірвано, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у facebook.



"План з мобілізації 26 000 «резервістів» з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м’ясом» в армії окупанта. Згідно з попередніми планами за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане", - йдеться у повідомленні.



Для людей, яких вдалось залучити, проводять вишколи чи інструктажі. Також за даними розвідки, їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю. Представники армії РФ, обіцяють задіювати "новобранців" до контролювання окупованих територій, охорони доріг та військових об’єктів.



"Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний "ресурс" використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників", - додають в управлінні розвідки.



Нагадаємо, розвідка здобула дані вищого командування ЗС РФ і причетних до геноциду на Київщині омонівців з Кузбасу.