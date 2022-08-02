Чоловіки військовослужбовиць можуть виїжджати за кордон, якщо у подружжя є неповнолітні діти, - ДПСУ
Чоловіки, дружини яких зараз проходять військову службу, і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, мають право виїхати за межі України
Як йдеться у повідомленні, чоловіки, дружини яких зараз проходять військову службу, і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, мають право виїхати за межі України.
"Кількість разів такого перетину – необмежена. При цьому документами, що дають право перетину є свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною. Це може бути довідка, це може бути копія посвідчення, засвідчена відповідним чином, або інші документи"", - повідомляє ДПСУ.
- За загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
- Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України вказала перелік чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть покинути межі країни під час дії обмежень воєнного стану.
- Якщо чоловік не сплачує аліментів, то виїхати за межі України не вийде, оскільки треба довести, що діти перебувають на його утриманні.
- Водії-чоловіки призовного віку мають право перетинати кордон, але для цього потрібно отримати цифровий інструмент для проїзду.
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