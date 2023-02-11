Чому ми фокусуємося на головному, лише коли російські гармати під Києвом
Ворог буде переможений тільки тоді, коли "РФ" припинить своє існування
Висловлю неприємну, але правдиву, як на мене, думку.
Невже для того, аби між нами була цілковита гармонія, потрібно, щоб рашистські гармати стояли за кілька кілометрів від Києва?!
Бо тільки тоді ми демонструємо найвищу концентрацію на головному і якнайкращі стандарти суспільних відносин.
Невже для того, аби між нами була цілковита гармонія, потрібно, щоб рашистські гармати стояли за кілька кілометрів від Києва?!
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Війна триває. Ворог буде переможений тільки тоді, коли "РФ" припинить своє існування. Повірте, роботи в цьому напрямку вистачить для нас усіх.
Гострого відчуття інстинктів нам і збереження у полі зору реальних пріоритетів.
Розв'язуйте проблеми, а не купайтеся в срачах.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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