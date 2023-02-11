Висловлю неприємну, але правдиву, як на мене, думку.

Невже для того, аби між нами була цілковита гармонія, потрібно, щоб рашистські гармати стояли за кілька кілометрів від Києва?!

Бо тільки тоді ми демонструємо найвищу концентрацію на головному і якнайкращі стандарти суспільних відносин.

Невже для того, аби між нами була цілковита гармонія, потрібно, щоб рашистські гармати стояли за кілька кілометрів від Києва?!

Читайте також: Путін прагне вийти на межі Донбасу. Все решта — відволікаючі маневри

Війна триває. Ворог буде переможений тільки тоді, коли "РФ" припинить своє існування. Повірте, роботи в цьому напрямку вистачить для нас усіх.

Гострого відчуття інстинктів нам і збереження у полі зору реальних пріоритетів.

Розв'язуйте проблеми, а не купайтеся в срачах.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.