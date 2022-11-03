В прямому етері ведуча дізнається, чому Володимир Омелян не бере полонених, яким бачить крах Росії і відновлення України, наскільки ефективно західні санкції гальмують військову машину Кремля і чи запустить гіперлуп після перемоги?

“Історії війни” - інформаційний проєкт журналістки “Еспресо” Ірини Узлової, який виходить щочетверга о 18:00 на YouTube-каналі. Це – авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги.