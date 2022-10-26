Про це йдеться в уривках майбутньої книги "Друзі, коханці та велика жахлива річ", які потрапили у розпорядження Page Six.

Американський актор Меттью Перрі виявив озлобленість до свого колеги, канадського актора Кіану Рівза. Перрі, який відверто і в деталях розповів про свою боротьбу з наркозалежністю, згадав про актора і спільного з Рівзом друга Рівера Фенікса. Фенікс помер у 1993 році від передозування наркотиків лише у 23 роки.

Кіану Рівз та Рівер Фенікс були близькими друзями. Перрі також мав міцний зв’язок із висхідною зіркою. Вони разом знімались у фільмі "Одна ніч з життя Джиммі Рирдона".

"Рівер був гарним чоловіком всередині і зовні, занадто красивим для цього світу, як виявилося. Завжди здається, що дійсно талановиті хлопці програють", – написав Меттью Перрі в книзі.

У своїх мемуарах Перрі описує, як час, проведений на зйомках фільму в Чикаго разом з Феніксом, допоміг встановити їм міцний зв’язок.

"Чому так сталося, що оригінальні мислителі, такі як Рівер Фенікс і Гіт Леджер, помирають, а Кіану Рівз все ще живе серед нас?" – заявив актор у своїх мемуарах.

Фенікс помер від поєднання героїну та кокаїну. Перрі пригадує, що заплакав, дізнавшись про смерть свого друга.

"Я почув крики зі своєї квартири; повернувся до ліжка; прокинувся від новин", - згадує той день зірка "Друзів".

Другий подібний вислів щодо Кіану Рівза у книзі Меттью Перрі зустрічається в епізоді книги, присвяченому покійному другові Крісу Фарлі, який помер у 1997 році у віці 33 років від передозування наркотиками. Він також поєднав подібні препарати, як і Фенікс у той день, коли наркотики вбили його.

"Коли я дізнався про це, я пробив дірку в стіні гардеробної Дженніфер Еністон. Кіану Рівз крокує серед нас", - написав Перрі.

У своїй майбутній книзі мемуарів, окрім іншого, актор Меттью Перрі розповідає, чого коштувала йому наркотична залежність та скільки грошей він витратив на боротьбу з нею. В актора стався розрив товстої кишки, він впав у двотижневу кому, переніс 14 операцій на шлунку, а лікарі давали його родині 2%, що Меттью Перрі виживе

Нещодавно Меттью Перрі, який має статки $120 млн, розповів, яку жінку шукає для серйозних стосунків та що для нього є ключовим критерієм. Він пожалівся, що неодноразово зустрічався з жінками, яких цікавив не він сам, а його гроші

Мемуари Перрі "Друзі, коханці та велика жахлива річ" вийдуть 1 листопада.