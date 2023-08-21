Західна допомога – це зло. Це індульгенція на байдикування, карт-бланш на злодійство, наркотик жебрацтва, остаточна деградація національного науково-технічного потенціалу. У країні мільйони безробітних, а роботи немає, оборонні підприємства не ростуть, як гриби, української зброї не стає більше.

Захід зробив помилку, надаючи допомогу без будь-яких (практично) умов. А треба було так: бажаєте допомоги? Переводьте оборонні підприємства на семиденну, цілодобову роботу; набирайте людей на танкові заводи, будуйте підземні виробництва; давайте оборонні замовлення приватним підприємствам.

На кожен отриманий західний танк має будуватися український. Нехай із німецьких, французьких комплектуючих — але український, українськими руками. Кожна західна гармата має надходити на фронт разом із українською. Кожен імпортний снаряд має йти у парі з українським.

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Жодних нецільових витрат з бюджету. Захотіли підзаробити на дорогах та бруківці, збудувати стадіон під час війни — одразу обрізати фінансову допомогу від ЄС. Їдуть депутати відпочивати – персональні санкції. Не вміють окремі генерали командувати, щоб не гробити людей та техніку, — вимагати заміни бездарів під загрозою припинення постачання.

Хто платить, той і замовляє музику. Цивілізований Захід не зацікавлений, щоб після закінчення війни за незалежність Україна, як і раніше, залишалася залежною від жадібних дурнів, ледарів, негідників, і так само (за звичкою) ходила б світом із простягнутою рукою. Це дорого навіть для Заходу.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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