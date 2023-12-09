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"Човниковий рух": у КМДА розглядають ідею, як запустити рух між станціями метро "Деміївська" і "Теремки"

9 грудня, 2023 субота
22:53
Суспільство Метро "Деміївська" (Київ")

У Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем між станціями метро "Деміївська" і "Теремки"

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор, пише "Суспільне".

За словами Кадибора, якщо у Києві вдасться запустити човниковий рух між станціями метро "Деміївська" і "Теремки", то інтервал між поїздами становитиме до 30 хвилин.

Начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський також додав, що фахівці опрацьовують питання покращення сполучення. Для човникового руху необхідно провести розрахунки та безпосередньо перевірити ефективність такого сполучення.

Під час човникового руху один і той самий потяг рухається в обидва боки однією і тією самою колією, без розвороту у кінцевих пунктах.

Епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже від кінця листопада тут фахівці зафіксували появу тріщин та просіданням ґрунту. Протягом останніх днів ситуація погіршилася, тріщини розширилися, а через них почала просочуватися вода. У будь-який момент міг статися обвал. Тому і вирішили закрити кілька станцій синьої гілки метро.

Що відомо про закриття кількох станцій метро у Києві

У Києві 8 грудня був припинений рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки", які були введені в експлуатацію за часів президента Віктора Януковича та прем'єра Миколи Азарова. 

"Обмеження на ділянці "Теремки" - "Деміївська" вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - йдеться у повідомленні КМДА. 

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців. До того часу поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська", а для перевезення пасажирів передбачені дублювальні маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

У Київській міській прокуратурі повідомили, що розслідуватимуть обставини інциденту, внаслідок якого було зупинено рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро.

9 грудня на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС щодо ситуації з підтопленням декількох станцій метро у Києві ухвалили рішення про впровадження змін в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Зокрема, йдеться про збільшення пропускної спроможності громадського транспорту, регулювання хронометражу перемикання сигналів світлофора, перенесення для зручності зупинок громадського транспорту, зміну деяких дорожніх знаків. 

Водночас керівництво метрополітену розглядає можливість запуску човникового режиму між станціями "Деміївська" та "Теремки". 

Наразі на закритій станції київського метрополітену "Деміївська" тунелем протікає вода. Внаслідок підтоплення люди змушені користуватися наземним транспортом. Автобуси та тролейбуси, які дублюють рух закритих шести станцій метро, будуть зупиняти під час повітряної тривоги

Економіка
Україна
транспорт
новини Києва
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