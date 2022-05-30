"Чуть не перестрелялись все нах*й". Окупанти на Донеччині ледь не вбили генерала РФ Солодчука, який примушував продовжувати йти в наступ, - перехоплення розмов
У перехопленій розмові рашист зізнається дружині, що контрактники РФ на Донеччині ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали приборкати бунт і змусити солдатів продовжувати воювати. Утім окупанти відмовилися виконувати наказ, тому російський генерал втік з передової
Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.
"Командующий ночью приехал. Ему вопросы задали, у кого окончание контракта. У меня спрашивает: сколько осталось до конца контракта? – Ну, двадцать с копейками дней. Он: "Вот тебе двадцать дней, чтобы сдохнуть здесь". И потом все в отказ пошли", – каже російський окупант дружині.
Рашист розповідає, що прізвище генерал-полковника - Солодчук.
"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: я вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!... И все. Тут пацаненок: иди, говорит, вали! – Еб*ть, он - гранату, чеку выдернул и говорит: "Ну давай, застрели меня! Вместе подорвемся тут. Всё". Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – розповідає загарбник.
Окупант скаржиться, що від їхньої бригади, понад 600 людей, залишилась лише третина, решта – загинули чи поранені.
"Не может наша уже бригада них*я взять, потому что, п*здец, ту уже них*я не осталось. Все пораздолбали уже ни личного состава, них*я уже нет. У нас два орудия всего осталось из двенадцати – все порасх*ярили. А с двенадцати машин, которые могут ехать, их всего три", – додає рашист.
Дружина наполягає, щоб окупант їхав додому.
- "Мобілізовані" з ОРДО називають службу в армії РФ рабством і шукають правозахисні організації для втечі з війни.
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- Російський окупант у перехопленій розмові розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву, - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому.
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