Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.

"Командующий ночью приехал. Ему вопросы задали, у кого окончание контракта. У меня спрашивает: сколько осталось до конца контракта? – Ну, двадцать с копейками дней. Он: "Вот тебе двадцать дней, чтобы сдохнуть здесь". И потом все в отказ пошли", – каже російський окупант дружині.

Рашист розповідає, що прізвище генерал-полковника - Солодчук.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: я вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!... И все. Тут пацаненок: иди, говорит, вали! – Еб*ть, он - гранату, чеку выдернул и говорит: "Ну давай, застрели меня! Вместе подорвемся тут. Всё". Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – розповідає загарбник.

Окупант скаржиться, що від їхньої бригади, понад 600 людей, залишилась лише третина, решта – загинули чи поранені.

"Не может наша уже бригада них*я взять, потому что, п*здец, ту уже них*я не осталось. Все пораздолбали уже ни личного состава, них*я уже нет. У нас два орудия всего осталось из двенадцати – все порасх*ярили. А с двенадцати машин, которые могут ехать, их всего три", – додає рашист.

Дружина наполягає, щоб окупант їхав додому.

"Мобілізовані" з ОРДО називають службу в армії РФ рабством і шукають правозахисні організації для втечі з війни.

СБУ перехопила розмову, в якій російський окупант розповідає про наміри покинути Україну після спливання 90-денного терміну, що визначений законодавством РФ для проведення "спецоперації".

Жінки в Росії агітують військових писати рапорти і повертатись додому. В ГУР перехопили розмову окупанта з рідними, де мати переймається, що через кількість загиблих їм скасують пенсії.

Російський окупант у перехопленій розмові розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву, - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому.

СБУ перехопила розмову, в якій російські окупанти зізнаються про масові бунти, підрозділи відмовляються йти у наступ на Харківському напрямку.

У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів з їхніми близькими. У них вони зізнаються, що готові втекти з України, однак, щоб її втримати, Кремль придумує нові "обіцянки".

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