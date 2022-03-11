Чужих дітей не буває: прикордонники закликали пильно стежити за малюками на кордонах

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.



Крім того, у пункті пропуску «Краківець» мати 2-річної дівчинки зверталася до подорожніх із проханням допомогти виїхати до Польщі автомобілем, оскільки дитина потребувала процедури гемодіалізу, і на суміжній стороні їх вже чекали. Одна із подорожніх, яка була поряд, звернулася по допомогу до прикордонників. Жінку з хворою дитинкою почали шукати у черзі. Після проходження контролю охоронці кордону посадили мати з дитиною в автівку та направили до Польщі.

"На превеликий жаль, збройна агресія Росії змушує наших дітей звикати до постійних обстрілів, життя у застінках бомбосховищ, а також у втікати до безпечних країн Європи. Проте, на шляху до безпеки можуть виникати непередбачувані ситуації, які додають малюкам ще стресу", - звернулись до українців у ДПСУ.Прикордонники розповіли про ситуації, які нещодавно сталась на Львівщині."Днями прикордонники Львівського загону повернули рідним чотирьох маленьких знайд та допомогли перетнути кордон важко хворій дитині.У першому випадку сталося так, що бабуся, яка супроводжувала онуків 4 і 6 років, вийшла з потяга закордонного прямування і відстала від нього. Із прибуттям залізничного складу на кордон, прикордонники виявили двох діток без супроводу. Їх заспокоїли, зігріли, а згодом розшукали і бабусю. Після проходження прикордонних процедур малюки з родичкою прослідували до Польщі.В іншому випадку, досить ризиковано вчинила ще одна бабуся 1,5-річного та 6-річного малюків. Вона підсадила діток в один із автомобілів, який слідував до кордону, однак чітко не домовилася із водієм де та коли має зустрітися зі своїми онуками. Згодом діти опинилися біля пункту пропуску «Шегині» наодинці! Проте, як і годиться, прикордонники забрали малюків до себе, заспокоїли, напоїли чаєм та дочекалися бабусю, яка визнала свою помилку. Згодом вони усі також потрапили до Польщі.Ще одну дитину вдалося знайти прикордонникам на підступах до «Рави-Руської». Інформацію про можливу спробу її незаконного вивезення отримали оперативники відомства. За кілька годин дитину було виявлено в автівці, що рухалася за кордон. Однак, як вдалося попередньо встановити, дівчинці 2014 року народження небезпека не загрожувала. Подальший розбір ситуації здійснювали співробітники Нацполіції, яким передали дитину із супроводжуючою особою.Закликаємо батьків та супроводжуючих дітей осіб! Під час перетинання державного кордону, будьте пильними та не залишайте без уваги своїх дітей!", - сказано в зверненні прикордонників.