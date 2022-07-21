Citi, Raiffeisen та кілька інших великих іноземних банків поновили найм персоналу в Росії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters

За інформацією рекрутингової компанії Headhunter, від квітня по червень банки з іноземним корінням у Росії відкритих вакансій мали геть небагато. Утім вже в липні, до прикладу, Raiffeisen Bank заявив про 276 вакансій у Росії, Citi - про 84 вакансії.

Видання посилається на слова заступника міністра фінансів Алєксєя Моїсеєва, який сказав, що РФ доти блокуватиме продаж російських філій іноземних банків, поки російські банки не зможуть за кордоном нормально працювати.

Варте уваги, що Центральний банк Росії всіляко опирається закликам взяти на себе управління місцевим бізнесом іноземних банків, бо це може спонукати вкладників виводити кошти. Отож іноземні банки, маючи перед собою фактично заблокованим вихід з країни, почали намагатися заповнити вакансії, які з’явилися після звільнень на початку року.

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